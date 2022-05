Asnelles dans la guerre

Asnelles dans la guerre, 2 juin 2022, . Asnelles dans la guerre

2022-06-02 14:00:00 – 2022-06-02 15:30:00 C'est bien à Asnelles que débarquèrent les premiers soldats britanniques au matin du 6 juin. Au travers de cette visite guidée, Gérard Pouchain retracera cette histoire et son impact sur la commune que nous connaissons aujourd'hui.

