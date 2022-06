Asna

2022-07-13 00:00:00 00:00:00 – 2022-07-13 02:00:00 02:00:00 Dj, productrice et artiste visuelle basée à Abidjan, principalement influencée par les rythmes traditionnels qui ont façonné la musique contemporaine du continent africain, cette exploratrice sonore revisite les rythmes saccadés du coupédécalé, de la rumba congolaise ou l'univers transe des percussions traditionnelles. Le Festival Les Suds, à Arles accueille le mercredi 13 juillet Asna.

