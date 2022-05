Asmâa Hamzaoui – Bnat Timbouktou

Asmâa Hamzaoui – Bnat Timbouktou, 24 juin 2022, . Asmâa Hamzaoui – Bnat Timbouktou

2022-06-24 21:00:00 – 2022-06-24 Les musiciennes et chanteuses de son groupe Bnat Timbouktou (les filles de Timbouktou) revisitent ces traditions musicales originaires d’Afrique subsaharienne d’une beauté hypnotique, dont l’interprétation publique était jusqu’alors une prérogative masculine Née à Casablanca, la jeune Asmâa Hamzaoui est une virtuose du guembri, l’instrument sacré de la culture Gnawa, apparenté à un luth. Les musiciennes et chanteuses de son groupe Bnat Timbouktou (les filles de Timbouktou) revisitent ces traditions musicales originaires d’Afrique subsaharienne d’une beauté hypnotique, dont l’interprétation publique était jusqu’alors une prérogative masculine dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville