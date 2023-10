ASM Espoirs Elite vs Aurillac ASM Rugby Academy Clermont-Ferrand, 3 décembre 2023, Clermont-Ferrand.

Clermont-Ferrand,Puy-de-Dôme

Rendez-vous au Stade des Gravanches pour le prochain match à domicile des Espoirs de l’ASM Rugby !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

ASM Rugby Academy Rue du Pré Comtal

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



See you at the Stade des Gravanches for the next ASM Rugby Espoirs home match!

¡Nos vemos en el Stade des Gravanches para el próximo partido en casa de ASM Rugby Espoirs!

Wir sehen uns im Stade des Gravanches zum nächsten Heimspiel der ASM Rugby Espoirs!

Mise à jour le 2023-08-28 par Clermont Auvergne Métropole