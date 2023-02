Porte ouverte Aslutherie, 1 avril 2023, Annonay.

Porte ouverte 1 et 2 avril Aslutherie

Artisans et artistes fusionnent leurs arts pour sublimer votre quotidien

Aslutherie 14 rue franki kramer Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Le temps d’un week-end, le samedi 1er et dimanche 2 avril, Artisans et Artistes fusionnent leurs arts pour sublimer votre quotidien et ouvrent leurs Atelier.

Cette balade dans le centre historique d’Annonay vous permettra de découvrir entre autres mon atelier de lutherie.

Je serai en mesure de vous montrer mes méthodes de travail en respectant avec précision chaque étape de production pour la confection d’un instrument à corde et de la cohérence de chaque essence de bois à utiliser pour un aspect mécanique et visuel. Je serai à l’occasion de cet évènement en mesure de vous montrer la réfexion sur l’une de mes créations, plus précisément le décollage d’une touche de basse fretless mifretless et le façonnage d’une nouvelle touche.

Petit bonus, le samedi soir, dans le cadre du festival la criée d’Avril, concert au bar de la mairie à partir de 18 h !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

