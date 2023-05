A’sla Yabsa, atelier cya­no­type Bétonsalon – centre d’art et de recherche Paris A’sla Yabsa, atelier cya­no­type Bétonsalon – centre d’art et de recherche, 14 juin 2023, Paris. Le mercredi 21 juin 2023

de 15h30 à 17h30

Le mercredi 14 juin 2023

de 15h30 à 17h30

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit Pour s’ins­crire : publics@­be­ton­sa­lon.net Venez créer des œuvres en cyanotype inspirées du paysage urbain ! Nous ne par­ti­rons ici non pas à la recher­che des plan­tes sur­vi­van­tes au soleil brû­lant du Sahara col­lec­tées par Abdessamad, mais bien à la recher­che des végé­taux résis­tants à l’enva­his­se­ment du béton et de la ville ! Après une col­lecte dans les rues voi­si­nes du centre d’art, lan­çons-nous comme la bota­niste Anna Atkins dans la réa­li­sa­tion du tout pre­mier her­bier du quar­tier grâce à sa tech­ni­que d’emprein­tes pho­to­gra­phi­ques : le cya­no­type. Cet atelier a lieu dans le cadre du Treize’Estival et de l’exposition « Trab’ssahl » d’Abdessamad El Montassir, du 10 mai au 13 juillet à Bétonsalon. Bétonsalon – centre d’art et de recherche 9 esplanade Pierre Vidal-Naquet, Rez-de-chaussée de la Halle aux Farines 75013 Paris Contact : https://www.betonsalon.net/ 0145841756 info@betonsalon.net https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.facebook.com/betonsalon/ https://www.betonsalon.net/spip.php?article1163

