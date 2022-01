ASL : tout comprendre de l’ASL AMELIO | Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’évènement: Lille

AMELIO | Maison de l'Habitat Durable, le mercredi 2 février à 17:30

L’association Syndicale Libre est une organisation qui a pour mission la gestion d’espaces communs dans les ensembles d’habitations horizontaux (maisons de courées, par exemple). C’est l’équivalent d’un syndicat de copropriétaires dans une copropriété, cependant, l’ASL n’est pas régie par la loi sur la copropriété. Elle a son propre fonctionnement et dispose d’ailleurs d’une plus grande liberté législative. Comment, pourquoi la créer ? Le statut d’ASL, l’objet, rôle et missions. Les principes d’organisation et de fonctionnement : l’assemblée générale, les acteurs, la prise de décision, la gestion, les charges… NB : la participation à cet atelier conditionne l’octroi de la prime « résidentialisation écologique des courées » mise en place par la Ville de Lille pour les lillois, lommois, hellemmois Venez en apprendre davantage sur ce mode de gestion des espaces communs adapté aux maisons de courées. _Animé par la Direction de l’Habitat, Ville de Lille_ **→ Mercredi 2 février 2022 de 17h30 à 19h30** Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable **Conditions sanitaires :** * Présentation du passe sanitaire (ou d’un test négatif de moins de 24h) obligatoire. * Port du masque obligatoire.

L'association Syndicale Libre est une organisation qui a pour mission la gestion d'espaces communs dans les ensembles d'habitations horizontaux (maisons de courées, par exemple). AMELIO | Maison de l'Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille

