Askehoug en concert à l’Auguste Théâtre L’Auguste Théâtre Paris, 8 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 19 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

Le jeudi 05 octobre 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Pour célébrer son quatrième opus « La Rivière » à paraitre le 24 novembre 2023, Askehoug sera en concert à l’Auguste Théâtre pour 4 dates intimistes en septembre et octobre.

Le désinvolte Askehoug revient cette année avec un nouvel album, plus rock. Le dandy chante, écrit et parle dans la langue de Molière mais compose dans celle de Jimi Hendrix. Pour célébrer son quatrième opus « La Rivière » à paraitre le 24 novembre 2023, Askehoug sera en concert à l’Auguste Théâtre pour 4 dates intimistes en septembre et octobre. Ce sera l’occasion de le découvrir sur scène avec ses deux musiciens : Mathias Fish, batteur de Lilly Wood and the Prick, et de Jean-François Prigent, guitariste, rencontré sur le projet Le soldat Rose. Les sonorités rock transportent ses textes dans un nouvel univers dans lequel vous pouvez plonger sans hésiter.

Après trois albums aux influences musicales variées, mais alliant toujours poésie et rock (l’arty foutraque ‘Smart & Piggy’ en 2009, le jazzy atmosphérique ‘Je te tuerai un jeudi’ en 2013, et le pop’n’catchy ‘French Kiss’ en 2017), le chanteur-compositeur ASKEHOUG revient avec un recueil de chansons plus calmes et texturées, qu’il nous dévoile dans son quatrième opus ‘La Rivière’. Porté par la volonté de raconter des histoires qui lui ressemblent et correspondent à ce qu’il vit, ce qu’il voit, ce qu’il ressent. Désireux de se rapprocher de ses envies profondes et d’affirmer son propre goût. ASKEHOUG devient maître de son œuvre, artiste et label manager, et nous invite à plonger dans ‘La Rivière’ avec lui et à naviguer entre ses titres à la fois fins, intelligents, poétiques et drôles. Parfois moqueurs et inquiétants aussi, sur des mélodies tantôt aériennes, tantôt tranchantes – à l’image de notre monde.

L’Auguste Théâtre 6 Impasse Lamier 75011 Paris

