ASK THE LIGHT + NØ!R L’intermediaire, 18 décembre 2021, Marseille.

Comme le dit si bien la chanson de Ask The Light, « Cold lights on december We want to go out tonight We don’t want to stay at home All alone… » ou comment bien démarrer les vacances de fin d’année ! Allez, come on !!! Y’aura que du beau monde, de la bonne musique et de la bière… ASK THE LIGHT est un duo Post Punk / Dream Pop originaire de Marseille. Formé en 2018, il est composé d’Olivier Boutry (voix / guitares) et Olivier Loubet (basse / sampler). Fortement influencé par la scène de Manchester du début des 80’s, Ask The Light s’inscrit dans la mouvance des groupes comme The Durutti Column, Section 25, Joy Division/New Order, The Wake. [https://www.youtube.com/…/UCb…/featured](https://www.youtube.com/…/UCb…/featured) [https://askthelight.bandcamp.com/](https://askthelight.bandcamp.com/) [https://www.facebook.com/askthelight](https://www.facebook.com/askthelight) NØ!R Post Punk / Warm Wave (Toulon) [https://www.facebook.com/NOIR.original](https://www.facebook.com/NOIR.original) [https://www.youtube.com/watch?v=8FPCAzlaq28&t=33s](https://www.youtube.com/watch?v=8FPCAzlaq28&t=33s) Voici donc un groupe plutôt atypique pour la région sud-est. Quatre lettres vibrantes dans les ténèbres : NØ!R n’est pas seulement qu’un énième groupe de musique “froide” de l’hexagone, il a encore de quoi exprimer la rage des seigneurs. Formé dans l’urgence à l’automne 2018, NØ!R voit rouge et loin puisqu’il travaille sans relâche des compos, dans un rock énergique qu’il distille. Parfois dans les élans mélancoliques de la coldwave, souvent dans les nerveuses mélodies du post-punk. Leurs principales inspirations et influences viennent de tout ce qui a fait les lettres de noblesses de la Musique de la fin des années soixante-dix et du début des eighties. Assurément ces quatre gars ont de la bouteille, mais l’élixir qu’ils vous proposent en live va vous chauffer le cœur et les sens. NØ!R joue du Post Punk, Warm Wave, New Wave… Le groupe est composé de BenInBlack (chant), Mooly (gratt), Ced Vicious (basse) et de Mitchiz (fûts).

5€

L’intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



2021-12-18T21:00:00 2021-12-18T01:00:00