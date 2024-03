ASINHELL LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, mardi 25 juin 2024.

Nouveau projet de Michael Poulse, le groupe ASINHELL sortait son premier album Impii Hora en septembre dernier.Le guitariste et chanteur danois de Volbeat renoue avec ses premières amours, le death metal old school, dans ce trio aux côtés de Marc Grewe au chant et de Morten Toft Hansen à la batterie !

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-06-25 à 20:00

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69