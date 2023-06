Portes ouvertes de l’asinerie Francilianes Asinerie Francilianes Chennevières-sur-Marne, 16 septembre 2023, Chennevières-sur-Marne.

Portes ouvertes de l’asinerie Francilianes 16 et 17 septembre Asinerie Francilianes Entrée libre

Lors de cette journée portes ouvertes, vous trouverez :

– une exposition sur l’âne ;

– une exposition sur les races d’ânes françaises ;

– une exposition de materiel équin (selles, filet, matériels de traction…).

Vous pourrez profiter :

– d’un espace de jeux sur les ânes : puzzle, jeux de societé, livres…

– un accès à la boutique pour vos achats de jeux et jouets sur l’âne, des cosmétiques et savons au lait d’ânesse, de lait d’ânesse cru et surgelé ;

– une balade libre et agréable sur toute la plaine des Bordes.

N’oubliez pas de poser vos questions sur les sujets qui vous passionnent comme :

– le bio ;

– l’élevage ;

– la traite, le lait ;

– les ânes, les ânesses, les ânons ;

– la ferme pédagogique…

L'asinerie Francilianes est la première ferme du Val-de-Marne à avoir fait le choix de l'agriculture biologique. c'est aussi, à ce jour, la seule asinerie laitière d'Île-de-France. L'élevage s'étend sur une 22 hectares de terres.

La logique originelle a consisté à travailler avec des ânes, à trouver de quoi prélever un revenu sur l’activité en prenant l’âne comme point de départ, et en gardant le souci de l’animal tout au long de l’organisation.

Au delà de l’activité agricole et commerciale nécessaire, c’est un tout un projet autour de l’agriculture péri-urbaine qui est porté, le retour au localisme, vers des produits de terroir fabriqués par des agriculteurs et/ou des artisans fiers de leur statut et de leurs métiers.

Une ferme pédagogique et un mag’asin sur l’âne a déjà vu le jour. Un laboratoire de transformation du lait est en cours d’installation ; tout comme des expositions temporaires sur l’âne. Tout se fait au pas de l’âne, comme il se doit. En transports en commun : – BUS 208B : arrêt lycée Champlain ; Nous sommes à 400 mètres de la station de bus. – BUS 308 : arrêt Champlain-Pagniol ; Nous sommes à 600 mètres de la station de bus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

