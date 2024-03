Asinerie des Combes De Ferme en Ferme Asinerie des Combes Valherbasse, samedi 27 avril 2024.

Asinerie des Combes De Ferme en Ferme Asinerie des Combes Valherbasse Drôme

Âne, ânesses, ânons, savons et cosmétiques, moutons, jus de fruits et noix, tout est lié !

En partenariat avec la LPO Auvergne Rhône-Alpes, sensibilisation aux liens entre biodiversité et pratiques agricoles sur la ferme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Asinerie des Combes 225 chemin du Grenouillet

Valherbasse 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@o-lait-danesse.com

