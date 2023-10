L’asinerie voit en rose Asinerie de Pes Vitis Prouilly, 21 octobre 2023, Prouilly.

Prouilly,Marne

L’asinerie voit en rose : venez découvrir votre chemin du bien-être lors d’une journée conviviale autour des thèmes de la nature, la détente, la beauté et de la gourmandise.

Au programme : animations en lien avec les femmes, le bien-être, la maladie et les aidants, entourée de nos ânes Grand Noir du Berry. Lots à gagner et restauration sur place.

Une partie des profits de la journée sera reversée aux associations Oncobleuets et Ensembles pour Elles..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Asinerie de Pes Vitis les sablis d’hutois

Prouilly 51140 Marne Grand Est



L’asinerie voit en rose: come and discover your path to well-being during a convivial day focusing on nature, relaxation, beauty and gourmet delights.

On the program: events focusing on women, well-being, illness and caregivers, surrounded by our Grand Noir du Berry donkeys. Prizes to be won and on-site catering.

Part of the day’s proceeds will be donated to the Oncobleuets and Ensembles pour Elles associations.

L’asinerie voit en rose: venga a descubrir su camino hacia el bienestar durante una jornada amistosa en torno a los temas de la naturaleza, la relajación, la belleza y las delicias gastronómicas.

En el programa: actividades relacionadas con la mujer, el bienestar, la enfermedad y los cuidadores, rodeados de nuestros burros Grand Noir du Berry. Premios para ganar y catering in situ.

Una parte de los beneficios de la jornada se destinará a las asociaciones Oncobleuets y Ensembles pour Elles.

L’asinerie voit en rose: Entdecken Sie Ihren Weg zum Wohlbefinden bei einem geselligen Tag rund um die Themen Natur, Entspannung, Schönheit und Gaumenfreuden.

Auf dem Programm stehen Animationen im Zusammenhang mit Frauen, Wohlbefinden, Krankheit und pflegenden Angehörigen, umgeben von unseren Eseln Grand Noir du Berry. Es gibt Lose zu gewinnen und Verpflegung vor Ort.

Ein Teil der Einnahmen des Tages wird an die Vereine Oncobleuets und Ensembles pour Elles gespendet.

