Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, le dimanche 12 septembre à 15:00

26 chapitres écrits comme des évangiles profanes et anarchiques* se débitent sur 3 pupitres et le beat des machines électroniques en live. Autour de cette réalité gravitent des mythologies sous hélium et des fantômes du paradis : un lapin passeur, une femme qui vide la mer, un golfeur qui tape ses 18 trous, un vendeur de survie… Le traitement de la question migratoire de ces dernières années pourrait s’incarner comme le symbole de nos propres naufrages. Le texte, dans une langue en cavale, prend la forme de fragments philosophiques, absurdes, critiques. Le texte d’Asile Club fait écho à la parole de Hassan David, jeune ivoirien, qui après des mois de traversée, se retrouve coincé en haut de la barrière de Melilla, frontière entre l’Europe et l’Afrique. Avant de descendre, il se lance dans une bravoure de la dernière chance : se raconter. Une parole de résistance d’un Homme à hauteur du Monde. * Le texte est édité aux Éditions Balle Perdue. Asile club est une création de Marlène Llop produit par le collectif Balle Perdue, collectif d’artistes indépendants, basé à Toulouse, il regroupe auteurs, plasticiens, metteurs en scène, performeurs, graffeurs et musiciens.

Gratuit

Asile Club, création du collectif Balle Perdue, est un long poème sonore qui accoste un paysage. Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan Hérault

2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T16:30:00

Catégories d'évènement: Hérault, Sérignan