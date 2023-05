ASIDENTITÉS, AU-DELÀ DES CLICHÉS | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 21 mai 2023, Paris.

Le dimanche 21 mai 2023

de 18h00 à 22h00

.Tout public. gratuit sous condition

Sur inscription, prix libre

▬▬▬▬▬▬ Asidentités Asidentités est un documentaire court qui fait parti d’un projet artistique créé par Slash Asian portant le même nom.

Ce projet s’étend en 4 dimensions (photographique, documentaire, graphique et audio) sur la question de la représentation, et a réuni plus de 150 femmes et minorités de genre asiatiques en France.

La question du regard des autres et le regard que l’on porte sur soi est le point de départ du projet. C’est à partir de cette question que les différents témoignages que nous avons recueilli dénouent sur des sujets socio-politiques, qui traduisent la place des femmes et minorités de genre asiatiques en France aujourd’hui.

Projection du documentaire Asidentités, réalisé par Thu-An Duong, cofondatrice de Bissai Media suivi d’une conversation guidée sur les sujets abordés lors du documentaire avec Slash Asian, créatrice du projet Asidentités

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

