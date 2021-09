ASIAN DUB FOUNDATION + Sayag Jazz Machine La Batterie, 1 octobre 2021, GUYANCOURT.

ASIAN DUB FOUNDATION + Sayag Jazz Machine

La Batterie, le vendredi 1 octobre à 20:30

ASIAN DUB FOUNDATION Devenu un groupe mythique, Asian Dub Foundation n’a pas perdu de sa verve initiale et continue d’enchaîner les albums et les concerts à un rythme effréné. La musique du collectif londonien est un mélange de rythmes massifs ragga-jungle, de lignes de basse indo-dub, de nappes de sitars brûlantes inspirées des sons traditionnels d’Asie. Un melting-pot musical unique qui porte des textes engagés et positifs. Sayag Jazz Machine Des concerts en immersion où musiciens et vidéos s’ébattent en totale alchimie ! Un live électro-roots, un show new-jazz & hip-hop lumineux, conscient, et survitaminé ! La drum&bass jazzy fondatrice du projet en 2000 s’est muée en un large vecteur sonore et scénique tourné vers demain. ​Sur scène, les 5 musiciens : Charly Sy (scratch), Niko Scheid (cuivres), Charles Kieny (accordéon) Christophe Vermand (electronics) et Edash Quata (MC) nous embarquent pour un live énergique ou la musique est riche, généreuse, où le son est massif et vous colle au dancefloor. > Plus d’informations sur : www.labatteriedeguyancourt.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,50€

Concert événement…Le groupe mythique Asian Dub Foundation présente son dernier album à La Batterie de Guyancourt

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



2021-10-01T20:30:00 2021-10-01T22:30:00