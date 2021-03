Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Asian Dub Foundation « La haine » Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Rocher de Palmer, le dimanche 19 septembre à 22:30

L’histoire commence en 2001 à Londres, lorsqu’Asian Dub Foundation décide de revisiter la bande originale du film La Haine au Barbican Art Centre, dans un contexte de montée du racisme et d’émeutes en Grande-Bretagne qui fait écho au film de Kassovitz. Onze ans plus tard, Steve Savale, le guitariste du groupe, reçoit un appel de Fabien Riggall, fondateur du Secret Cinema à Londres, toujours sous le charme de ce ciné-concert auquel il avait eu la chance d’assister et qu’il rêve, depuis, de recréer. Il propose à Asian Dub Foundation de le jouer à Broadwater Farm, un quartier de Tottenham, dans le nord de Londres, où ont éclaté de violentes émeutes l’été précédent. C’est ainsi que le projet renaît… Et le revoilà en 2021, dans le contexte que l’on connaît. Dix-sept morceaux d’Asian Dub posés en live sur un objet cinématographique unique ; le genre d’expérience artistique dont on devrait se souvenir un moment.<br><br><a href=’https://lerocherdepalmer.fr/artistes/asian.dub.foundation/09.2021.php’ target=’_blank’>EN SAVOIR PLUS</a>

Tarif guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€

Un film culte – La Haine, de Mathieu Kassovitz (1995) – réinventé en live par un groupe anglais mythique des années 90 – Asian Dub Foundation : le fantasme de toute une génération. Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

2021-09-19T22:30:00 2021-09-19T00:30:00

2021-09-19T22:30:00 2021-09-19T00:30:00

