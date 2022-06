Asian Dub Foundation

Asian Dub Foundation, 30 septembre 2022, . Asian Dub Foundation

2022-09-30 20:00:00 – 2022-09-30 21 21 Asian Dub Foundation s’est imposé sur la scène internationale avec un mélange unique de dub, rock & drum’n’bass.



Asian Dub Foundation c’est avant tout un son unique : un savant mélange de rythmique hard jungle, lignes de basses dub, et de musiques industrielles. Une musique portant un message militant, enflammé et furieux !



Un export Le Molotov. Asian Dub Foundation débarque sur la scène de l’Espace Julien le 30 septembre. Un export Le Molotov. Asian Dub Foundation s’est imposé sur la scène internationale avec un mélange unique de dub, rock & drum’n’bass.



Asian Dub Foundation c’est avant tout un son unique : un savant mélange de rythmique hard jungle, lignes de basses dub, et de musiques industrielles. Une musique portant un message militant, enflammé et furieux !



Un export Le Molotov. dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville