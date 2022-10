Asia Now Paris Asian Art Fair, Monnaie de Paris, 21 octobre 2022, Paris.

Du vendredi 21 octobre 2022 au dimanche 23 octobre 2022 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

vendredi, samedi

de 11h00 à 20h00

. payant Tarif plein 15 euros Tarif réduit 10 euros – 12 ans gratuit Pass 3 jours 30 euros, Tarif réduit 20 euros Réservation sur le site asianow.com

Asia NOW réunit et présente le meilleur des scènes d’art d’Asie pour cette 8ème édition qui inaugure son emplacement à la Monnaie de Paris. Ce cadre historique au cœur de Paris, 1,2 hectare sur la rive gauche de la Seine, accueille également exposition, installations, projets en plein air, performances et conférences.

Mingei Asia Now

Cette exposition explore l’héritage Mingei, mouvement artistique japonais du début du 20ème siècle qui valorise la beauté et la simplicité des arts populaires. L’exposition réactualise le concept de beauté fonctionnelle en faisant dialoguer des pièces historiques d’artisans japonais avec une douzaine d’artistes contemporains inspirés par le Mingei

Carte blanche soutenue par la maison Sisley, portée par Christine d’Ornano.

Places – curaté par Kathy Alliou

PLACES répond à l’élaboration d’un parcours visiteur qui entremêle plusieurs fils narratifs. Le principal enjeu consiste à organiser des dialogues entre La Monnaie de Paris, joyau de l’architecture française classique caractérisée par la symétrie et la référence à l’antique notamment au travers de ses colonnades, et un ensemble d’œuvres de cultures et d’époques différentes, dans une logique de bouturage, d’harmonieuse hybridation.

Dans cet environnement patrimonial exclusivement minéral, la rencontre avec les autres règnes, le végétal en particulier, est primordiale dans une vision contemporaine de l’harmonie, constitutive de la notion d’ »être ensemble ».

Projet spécial par l’artiste Natsuko Uchino

Asia NOW accueille l’artiste pluridisciplinaire Natsuko Uchino qui expérimente et croise les notions d’artisanat, d’écologie, d’art et d’agriculture. Ces céramiques ne sont pas de simples objets mais plutôt des réceptacles qui racontent l’histoire du medium et qui prennent en compte par exemple l’économie ou la politique de l’artisanat ou certaines techniques et leur développement comme le torchis ( pour l’architecture) ou la fermentation (pour la cuisine). Natsuko Uchino réalise une nouvelle installation in situ, ce projet inédit s’inscrit dans son exploration de la matière terre et des différents usages par l’homme dans ses besoins primordiaux comme se nourrir, s’abriter, se protéger.

Amphoreus 2 – 91530 Le Marais

Lieu de recherche transdisciplinaire agro-artistique créé par Victoire de Pourtalès et Benjamin Eymere, 91530 Le Marais, amènent les artistes au cœur du processus agricole.

La céramique porte en elle les ponts entre art et agriculture, et l’’une des plus anciennes formes artistiques de l’humanité, l’amphore en céramique incarne le dialogue fondamental et nécessaire de 91.530 Le Marais.

Kara Chin – Hatch

Plateforme curatoriale initiée par Margot de Rochebouet et

Giovanna Traversa, Hatch présente le travail de l’artiste Kara Chin.

Le travail de Chin explore notre relation avec des environnements et des appareils de de plus en plus numérisés.

« Your Daytime Fireworks” – Cai Guo-Qiang

L’artiste Cai Guo Qiang, connu pour son travail avec la poudre à canon, présentera son projet NFT « Your day time fireworks », soutenu par TRLab, co fondé par Xin Li-Cohen (Présidente et co fondatrice) et Audrey Ou (Co fondatrice et PDG). Projet artistique interactif unique en son genre au cours duquel les collectionneurs se transforment en artistes, apprenant à « allumer » leurs feux d’artifice NFT.

« Gulf Futurism », d’après Sophia Al Maria – Odile Burluraux, conservatrice au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, présente une sélection de vidéos d’artistes femmes issues de pays d’Asie de l’Ouest qui explorent es questions culturelles, sociopolitiques, économiques et environnementales qui affectent la région du Golfe Persique.

Programme de performances

Pour son programme de performances, Asia NOW accueille les artistes parmi les plus intéressants de leur génération. information sur www.asianowparis.com/programme-de-performances-fr

Monnaie de Paris 11 quai de Conti 75006 Paris

Contact : https://www.asianowparis.com contact@asianow.com https://www.facebook.com/AsiaNowParis/ https://www.facebook.com/AsiaNowParis/ https://www.asianowparis.com

Monnaie-de-Paris-Façade-©-Bernard-Touillon Monnaie-de-Paris-Façade-©-Bernard-Touillon