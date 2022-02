Asia Europe, Exposition collective La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile, 19 février 2022, Roubaix.

du samedi 19 février au dimanche 29 mai à La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile

L’exposition internationale d’art textile «Asia Europe 5 » est présentée du 19 février au 29 mai 2022 à à La Manufacture, musée de la mémoire et création textile. C’est la première participation du musée à cette aventure textile internationale en collaboration avec Le TAMAT Musée de la Tapisserie et des Arts Textiles et le Musée des Arts de la Marionnette de Tournai, en Belgique. Pour l’occasion, La Manufacture Roubaix accueille au cœur de sa collection permanente les œuvres de petites tailles – appelées aussi mini-textile – d’une trentaine d’artistes internationaux (Chine, de Corée du Sud et du Japon, pour l’Asie, et de pays européens – Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grand Duché de Luxembourg, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Royaume-Uni et Suède) qui présentent leurs créations les plus récentes en un dialogue interculturel où trames, fibres, techniques et textures s’entrelacent. A Tournai, Asia Europe 5 se décline en deux parties: un premier volet se concentre à TAMAT, où 35 artistes s’emparent du musée; un second volet au Musée des arts de la Marionnette, où les créations d’une seule artiste, Dani Tambour, interagissent directement avec la collection permanente. LE CONCEPT ASIA EUROPE En 2009, Erny Piret a eu l’idée de faire dialoguer l’art textile moderne asiatique et européen. Dans le cadre d’Asia Europe, elle souhaitait mettre en rapport la richesse de l’imagination novatrice des artistes asiatiques et européens sur le principe de recherches personnelles dans le domaine de l’art textile. L’idée fut transposée dans la réalité, en devenant une véritable formule au succès considérable, comme en témoignent d’ailleurs les expositions des éditions précédentes en Lituanie, en Allemagne, en France, en Pologne, au Danemark et en Belgique. Cette cinquième édition a d’abord été exposée au musée d’art de Kouvola Poikilo, en Finlande. Elle fait ensuite escale en Belgique et en France durant le printemps de 2022 et poursuivra par après sa tournée au centre d’art Dronninglund au Danemark et au musée allemand du textile à Krefeld. [_[https://tamat.be/agenda/asia-europe-5/](https://tamat.be/agenda/asia-europe-5/)_](https://tamat.be/agenda/asia-europe-5/)

Visite inclue dans l’entrée du site de la Manufacture, pas de réservation en ligne. A l’occasion du week-end inaugural, accès gratuit à l’exposition les 19 et 20 février. Exposition non visible du 26 au 28 mars (Marché aux Tissus dans le musée)

Visiter Asia Europe 5 à Tournai : un ticket combiné donne accès aux expositions de TAMAT et de la Maison de la Marionnette. En vente au TAMAT ou en ligne. Plus d’infos : Asia Europe 5 – TAMAT

La Manufacture Musée de la mémoire et de la création textile 29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord



