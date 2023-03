Ashnikko ELYSEE MONTMARTRE, 24 novembre 2023, PARIS.

Ashnikko ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 30.25 à 30.25 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451 / L-R-21-2452) présente ce concert. Les chansons d’Ashnikko sont comme des portails. Vous êtes instantanément transporté.e dans un univers exacerbé, excité et fantaisiste où les émotions sont dramatisées, les stéréotypes de genre sont perturbés et la vengeance règne en maître. Du rap démoniaque des premiers singles comme « Halloweenie » et « STUPID (ft. Yung Baby Tate) » à l’alt-pop obscène des succès viraux « Daisy » et « Slumber Party (ft. Princess Nokia) », son empreinte musicale en constante évolution est ancrée dans un humour insolent et une personnalité subversive qui ne pourrait appartenir à personne d’autre. Alors que “DEMIDEVIL” présentait une approche plus frontale, abordant directement les thèmes de la révolution sexuelle et de la vengeance, son premier album “WEEDKILLER” (sortie le 2 juin 2023 WEA/Warner Music) est plus allégorique, orienté vers la libération et la persévérance dans l’obscurité pour atteindre l’inévitable lumière.Ashnikko sera pour la première fois en concert à l’Élysée Montmartre à Paris le 24 novembre 2023.

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

Ashnikko sera pour la première fois en concert à l’Élysée Montmartre à Paris le 24 novembre 2023..30.25 EUR30.25.

