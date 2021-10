Paris Atelier de Paris / CDCN Ashley Chen · Distances Atelier de Paris / CDCN Paris

Quand est-on trop proches ? À quel moment un rapprochement signifie intrusion dans l’espace vital de l’Autre ? Jusqu’à quel point d’éloignement nous retrouvons-nous seul·e·s ? L’espace entre les individus n’est jamais dénué de sens, il construit autant qu’il délie nos liens. Ce sont ces modulations que le chorégraphe Ashley Chen met en corps dans sa nouvelle création, toute en pulsations, cheminements, reconnexions et prises de décisions. Telles les particules d’une même entité en constante évolution, sur le plateau, dix danseuses se réorganisent dans un mouvement continu. Elles expérimentent les distances qui tantôt les séparent, tantôt les relient. À l’heure où nous avons appliqué collectivement une distanciation physique, Distances, « rêve fantasmagorique » selon les mots du chorégraphe, prend une toute autre saveur et une nécessaire hauteur. Vous souhaitez venir au spectacle en famille ? Vos enfants peuvent s’inscrire à la Garderie dansée (à partir de 3 ans). Tarif 15 € par enfant. Réservation auprès du service des relations publiques au 01 417 417 07 ou par mail à : reservation@atelierdeparis.org. Spectacles -> Danse Atelier de Paris / CDCN Route du Champ de Manœuvre Paris 75012

