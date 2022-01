AshKidd Rocher de Palmer, 30 octobre 2022, Cenon.

AshKidd

Rocher de Palmer, le dimanche 30 octobre à 20:30

Il faut dire que le Strasbourgeois travaille depuis deux ans sur non nouvel album. À la frénésie de sons qui agite le paysage rap hexagonal, AshKidd a donc privilégié l’accalmie, la réflexion, la recherche de singularité : « Au lieu d’enchainer les projets et les tournées, il fallait que je prenne du temps pour moi et ma famille, mais aussi pour comprendre qui je suis réellement. L’écriture s’est rapidement imposée comme une thérapie. La composition également : c’était une façon de me maintenir en vie. »

Tarif guichet : 24€ / Plein tarif : 22€ / Tarif abonné : 19€

Après le silence et la discrétion qui ont suivi la sortie de L’Amour et la Violence début 2021, le Strasbourgeois enchaîne avec un second album, Opium.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T20:30:00 2022-10-30T22:30:00