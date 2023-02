ASHKABAD M.J.C. PICAUD – LA TANGENTE CANNES CEDEX Catégories d’Évènement: 06403

ASHKABAD M.J.C. PICAUD – LA TANGENTE, 11 mars 2023, CANNES CEDEX.

Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30. Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

Un machiniste féru de rythmes endiablés et un chanteur aux mélodies aussi furieuses que soignées. Le duo Avignonnais crée la formation en 2010 avec une envie commune d'un dub sans barrières, puisant leurs inspirations dans le roots Jamaïcains, le dub Français et UK, la mouvance Bass Music ou encore la culture Sound System.

SUMAC DUB (Electro Dub – Fr)
Violoniste de formation et voyageur compulsif, Sumac Dub a trouvé dans la musique un moyen de créer des mondes inconnus qu'il explore sans limites.

M.J.C. PICAUD – LA TANGENTE CANNES CEDEX
23, avenue du Dr Picaud 06403

