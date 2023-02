Ashe22 + Kpri PALOMA – GRANDE SALLE, 10 mars 2023, NIMES.

Ashe22 + Kpri PALOMA – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Né à Alger et originaire de Lyon, Ashe 22 commence sa carrière au sein du collectif Lyonzon, l’une des références de la drill en France. Pris d’une passion pour le rap, il sort son premier projet solo en 2018 « Ashe Tape » vol.1 où son identité s’affirme autour d’une voix grave et des thèmes sombres. En 2019 il décide de présenter le volume 2 de sa mixtape avec une apparition non-négligeable de Freeze Corleone, qui l’invite également sur son album «LMF» avec le morceau Scéllé Part.2. La connexion est évidente. Son identité musicale drill/no melody continue de s’affirmer sur « Movie Tape » et sur le 3ème volet de la « Ashe Tape » en 2021. Fort d’une notoriété grandissante, Ashe 22 multiplie les collaborations (YL, Hornet La Frappe, Gazo…), à l’image de son album « Riyad Sadio » avec Freeze Corleone sorti en mars dernier, il s’impose aujourd’hui dans le paysage du rap français, en attendant de dévoiler la suite très prochainement… Ashe22 Ashe22

Votre billet est ici

PALOMA – GRANDE SALLE NIMES 250 chemin de l’aérodrome Gard

Né à Alger et originaire de Lyon, Ashe 22 commence sa carrière au sein du collectif Lyonzon, l’une des références de la drill en France. Pris d’une passion pour le rap, il sort son premier projet solo en 2018 « Ashe Tape » vol.1 où son identité s’affirme autour d’une voix grave et des thèmes sombres. En 2019 il décide de présenter le volume 2 de sa mixtape avec une apparition non-négligeable de Freeze Corleone, qui l’invite également sur son album «LMF» avec le morceau Scéllé Part.2. La connexion est évidente. Son identité musicale drill/no melody continue de s’affirmer sur « Movie Tape » et sur le 3ème volet de la « Ashe Tape » en 2021. Fort d’une notoriété grandissante, Ashe 22 multiplie les collaborations (YL, Hornet La Frappe, Gazo…), à l’image de son album « Riyad Sadio » avec Freeze Corleone sorti en mars dernier, il s’impose aujourd’hui dans le paysage du rap français, en attendant de dévoiler la suite très prochainement….27.2 EUR27.2.

Votre billet est ici