ASHE 22 WAREHOUSE NANTES Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

ASHE 22 WAREHOUSE, 23 février 2023, NANTES. ASHE 22 WAREHOUSE. Un spectacle à la date du 2023-02-23 à 20:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Ashe 22 est un rappeur franco-algérien de Lyon. Il commence sa carrière au sein du collectif Lyonzon, l’une des références du courant drill/no melody en France. Fort d’une notoriété grandissante, Ashe 22 multiplie les collaborations (YL,Hornet La Frappe, RAS, Goulag..) à l’image de son album « Riyad Sadio » avec Freeze Corleone sorti en mars dernier, et s’impose aujourd’hui dans le paysage du rap français, en attendant de dévoiler la suite en 2022. Le concert de Ashe 22 prévu le 20 novembre 2022 à la Rockhal doit être reporté au 18 mars 2023. Ashe22 Votre billet est ici WAREHOUSE NANTES 21 QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique Ashe 22 est un rappeur franco-algérien de Lyon. Il commence sa carrière au sein du collectif Lyonzon, l’une des références du courant drill/no melody en France. Fort d’une notoriété grandissante, Ashe 22 multiplie les collaborations (YL,Hornet La Frappe, RAS, Goulag..) à l’image de son album « Riyad Sadio » avec Freeze Corleone sorti en mars dernier, et s’impose aujourd’hui dans le paysage du rap français, en attendant de dévoiler la suite en 2022. Le concert de Ashe 22 prévu le 20 novembre 2022 à la Rockhal doit être reporté au 18 mars 2023 . .25.0 EUR25.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu WAREHOUSE Adresse 21 QUAI DES ANTILLES Ville NANTES Tarif 25.0-25.0 lieuville WAREHOUSE NANTES Departement Loire-Atlantique

WAREHOUSE NANTES Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

ASHE 22 WAREHOUSE 2023-02-23 was last modified: by ASHE 22 WAREHOUSE WAREHOUSE 23 février 2023 WAREHOUSE NANTES

NANTES Loire-Atlantique