Ashe 22+ Kpri TRANSBORDEUR, 8 mars 2023, VILLEURBANNE. Ashe 22+ Kpri TRANSBORDEUR. Un spectacle à la date du 2023-03-08 à 20:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros. 69 Degrés et PiPole Production (Lic. 2-1006330) présentent : La tournée en salle de ASHE 22 initialement prévue à l’automne est reportée au premier semestre 2023. L’artiste travaille actuellement sur un projet majeur qu’il souhaite présenter à son public.Le concert initialement prévu au Transbordeur le 11 novembre 2022 est par conséquent reporté au 08 mars 2023.Les places déjà acquises restent valables pour la nouvelle date. En cas d’indisponibilité, les demandes de remboursement peuvent être effectuées avant le 22 février 2023. Merci de votre compréhension.Retrouve ASHE 22 & Friends au Transbordeur dans le cadre de la tournée de son 1er album solo !Concert proposé par 69Degrés et PiPole Production (Lic. 2-1006330) Votre billet est ici TRANSBORDEUR VILLEURBANNE 3 boulevard Stalingrad Rhne 69 Degrés et PiPole Production (Lic. 2-1006330) présentent : La tournée en salle de ASHE 22 initialement prévue à l’automne est reportée au premier semestre 2023. L’artiste travaille actuellement sur un projet majeur qu’il souhaite présenter à son public.

