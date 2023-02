ASHE 22 + 1ERE PARTIE LA CARTONNERIE REIMS Catégories d’Évènement: Marne

ASHE 22 + 1ERE PARTIE LA CARTONNERIE, 16 mars 2023, REIMS. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:00. Tarif : 27.2 à 27.2 euros. REMCA (LIC:L-R-21-4390) « La tournée en salle de Ashe 22 initialement prévue à l'automne est reportée au premier semestre 2023. L'artiste travaille actuellement sur un projet majeur qu'il souhaite présenter à son public. »Né à Alger, ASHE 22 est un rappeur franco-algérien de Lyon. Il commence sa carrière au sein du collectif Lyonzon, l'une des références du courant drill/no melody en France.Pris d'une passion pour le rap il sort son premier projet solo en 2018 « Ashe Tape vol.1 » où son identité s'affirme autour d'une voix grave et des thèmes sombres.En 2019 il décide de présenter le volume 2 de sa mixtape avec une apparition de Freeze Corleone, qui l'invite également sur son album LMF avec le morceau « Scéllé Part.2 » Son identité musicale drill/no melody continue de s'affirmer ensuite avec la sortie de « la movie tape » et du 3ème volet de la « Ashe Tape » en 2021.Fort d'une notoriété grandissante, Ashe 22 multiplie les collaborations (YL, Hornet La Frappe, RAS, Goulag..) à l'image de son album « Riyad Sadio » avec Freeze Corleone sorti en mars dernier, et s'impose aujourd'hui dans le paysage du rap français, en attendant de dévoiler la suite en 2022 ! LA CARTONNERIE REIMS 84 Rue du Docteur Lemoine Marne

