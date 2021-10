Paris L'international île de France, Paris Ash Code, Metawave & Dj Oxblood à L’International L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 13 novembre 2021

Ash Code compte parmi les groupes les plus influents de la scène darkwave / néo post- punk actuelle. Persona Grata & L’International présentent : ASH CODE Groupe italien formé en 2014 à Naples, composé de Claudia, et des frères Alessandro et Adriano. Ash Code compte parmi les groupes les plus influents de la scène darkwave / néo post- punk actuelle. En cinq ans, ils ont produit 3 albums et ont tourné en Europe, Russie et Amérique du Nord et du Sud, partageant la scène avec les plus grands groupes de la scène actuelle. Parfois rock ou plus synthétique, leurs 3 albums font un large écho aux divers courants dark underground des années 80. Ils sont également reconnus pour leur talent de remixeurs. + METAWAVE “Alien indus-oriental, le duo franco-portugais METAWAVE est un parcours métaphysique et initiatique qui nous plonge dans un tourbillon vertical et caverneux d’ondes parallèles” + DJ OXBLOOD Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

