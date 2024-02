ASH CAFE DE LA DANSE Paris, jeudi 11 avril 2024.

Depuis le début de sa carrière, Ash dévoile ses chansons via son propre label Ash Music. Un pari réussi pour l’artiste indépendant aux 750 millions de streams. Guitare, saxophone, batterie, synthé… Ash s’attelle à tous types d’instruments et y intègre son expérience égyptienne et française pour en composer une musique électronique signature. Né au Caire, le producteur montréalais séduit des millions de cœurs dans le monde entier avec ses sessions live évocatrices filmées dans des endroits majestueux allant du Mont Royal de Montréal au désert blanc en Égypte jusqu’à Akyaka en Turquie. Le morceau le plus connu de Ash, “Mosaïque”, est sa première expérience avec une influence du Moyen-Orient. Aujourd’hui, “Mosaïque” a atteint plus de 150 millions de streams, avec une session en direct filmée aux Grandes Pyramides de Gizeh et continue de croître avec son succès en tant qu’artiste avec un son signature. Ash devrait sortir son premier album Self-Discovery cette année.Ash fera un arrêt par le Café de la Danse à Paris le 11 avril 2024 dans le cadre de son Self-Discovery Tour, et présenter ce qui s’achemine comme son tout premier album !

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:00

Réservez votre billet ici

CAFE DE LA DANSE 5, Passage Louis Philippe 75011 Paris 75