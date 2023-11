Marché de noël Asfeld Catégories d’Évènement: Ardennes

Asfeld Marché de noël Asfeld, 9 décembre 2023, Asfeld. Asfeld,Ardennes Buvette avec son vin chaud Nombreux exposants, Tombola Présence du Père Noël sur 2 jours.

2023-12-09 fin : 2023-12-10
Asfeld 08190 Ardennes Grand Est



Refreshment bar with mulled wine
Numerous exhibitors, Tombola
Santa Claus present on 2 days

Bar con vino caliente
Numerosos expositores, tómbola
Regalo de Papá Noel durante 2 días

Buvette mit Glühwein
Zahlreiche Aussteller, Tombola
Anwesenheit des Weihnachtsmannes an 2 Tagen

