La Foulée asfeldoise, 10 avril 2023, Asfeld.

Cette course remplace les 10km d’Avaux Le tracé de la course mènera vers Vieux-lès-Asfeld en passant devant le lavoir et l’étang de pêche en empruntant une portion de la voie verte Nombreux lots à gagner.

2023-04-10 à ; fin : 2023-04-10 . .

Asfeld 08190 Ardennes Grand Est



This race replaces the 10km of Avaux The race route will lead to Vieux-lès-Asfeld passing in front of the wash house and the fishing pond by taking a portion of the greenway Numerous prizes to win

Esta carrera sustituye a los 10 km de Avaux El recorrido de la carrera llevará a Vieux-lès-Asfeld, pasando por el lavadero y el estanque de pesca y tomando una parte de la vía verde Se podrán ganar numerosos premios

Dieser Lauf ersetzt die 10km von Avaux Die Strecke des Laufs führt nach Vieux-lès-Asfeld, vorbei am Waschhaus und dem Fischteich über einen Teil des grünen Weges Zahlreiche Preise zu gewinnen

