Cognac FESTY’URBAIN ASERC Cognac, 31 juillet 2023, Cognac. FESTY’URBAIN 31 juillet – 4 août ASERC 5 euros la semaine pour les jeunes et la soirée du vendredi c’est gratuit Festy’Urbain, deuxième édition, une semaine, 5 ateliers du lundi au vendredi : SCRATCH, HIP hOP, GRAFF, RAP, WEB REPORTER, des intervenants professionnels une cinquantaine de places pour des jeunes de 11 à 25 ans. Des moments de convivialité en suivant les ateliers avec repas en commun, Le vendredi 4 Août à partir de 18h30 retransmission des ateliers devant un public large, sur une scène en extérieur en plein milieu du quartier. Un open mic sera proposé en suivant et pour finir une soirée musicale avec DJ Brusco. ASERC 73 Boulevard des borderies Cognac 16100 Crouin Charente Nouvelle-Aquitaine 05.45.36.87.50 [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 36 87 50 »}] ASERC association socio éducative de la région de Cognac avec de nombreuses structures dont un centre socio culturel. la culture est un levier dans l’ensemble des actions menées par les équipes accessibilité pour tout public, ligne de bus à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

