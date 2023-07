L’Aventure en Lecture ASERC Cognac, 19 juillet 2023, Cognac.

L’Aventure en Lecture 19 et 20 juillet ASERC

L’Aventure en Lecture, nombreuses prestations autour du livre de la lecture grâce à de nombreux partenaires telle que la médiathèque de Cognac qu propose pour les plus jeunes un tapis de lecture, l’Association le Texte Libre de Cognac propose un atelier création marionnette pour les primaires, l’auteurThibaud Lambert qui va mener une initiation BD pour tous ainsi que et l’illustrateur Geoffrey Grimal qui propose un atelier gravure. Durant ces temps il sera proposé un stand donnation de livres avec temps d’échange sur le livre et la lecture en famille…ces temps forts seront sur trois territoires, sur trois temps différents et se cloturera par un Spectacle de l’Horrible Compagnie » Qu’est ce qu’on est Contes! » le jeudi soir

ASERC 73 Boulevard des borderies Cognac 16100 Crouin Charente Nouvelle-Aquitaine 05.45.36.87.50 [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 36 87 50 »}] ASERC association socio éducative de la région de Cognac avec de nombreuses structures dont un centre socio culturel. la culture est un levier dans l’ensemble des actions menées par les équipes accessibilité pour tout public, ligne de bus à proximité

2023-07-19T15:00:00+02:00 – 2023-07-19T17:00:00+02:00

2023-07-20T17:00:00+02:00 – 2023-07-20T19:00:00+02:00

