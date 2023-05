« ASensitiv » à l’Institut Giacometti Institut Giacometti, 21 avril 2023, Paris.

Du vendredi 21 avril 2023 au dimanche 02 juillet 2023 :

Dans « ASensitiv », Rebecca Warren analyse les correspondances révélatrices, voire hallucinatoires entre son œuvre et l’art, et la personnalité d’Alberto Giacometti.

À l’invitation de la Fondation Giacometti, Rebecca Warren – une des figures majeures de l’art contemporain – a sélectionné un certain nombre d’œuvres d’Alberto Giacometti afin de les présenter aux côtés de ses œuvres, dont certaines ont été réalisées spécialement pour cette exposition.

Dans « ASensitiv », Rebecca Warren analyse les liens révélateurs, voire hallucinatoires, entre son travail et l’art et la personnalité d’Alberto Giacometti. Combinant sculptures, peintures et dessins, cette exposition est l’occasion de considérer son travail en relation avec l’un des maîtres de l’art moderne.

Née en 1965 à Pinhoe, dans le Devon, Warren vit et travaille à Londres. Elle a été élue académicienne royale à la Royal Academy of Arts de Londres en 2013. En 2020, elle a été nommée Officier de l’Ordre de l’Empire britannique pour services rendus à l’art.

Commissaire : Françoise Cohen

Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris

Alberto Giacometti, Femme au chariot, 1943-1945 © Succession Alberto Giacometti / Adagp, Paris 2023. Rebecca Warren, Hot Nike, 2020 © Rebecca Warren, courtesy Maureen Paley, Galerie Max Hetzler, et Matthew Marks Gallery