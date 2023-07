MULTI-SPORTS ASCPA BOUZEY Renauvoid, 21 août 2023, Renauvoid.

MULTI-SPORTS 21 et 25 août ASCPA BOUZEY 555€

En accord avec les envies de chacun et son lot d’activités variées, de grands jeux, de sorties natures, d’activités sportives et de plein air, ce séjour est avant tout destiné à des jeunes curieux et à la recherche d’une ambiance « colo », le tout dans un esprit de convivialité.

ASCPA BOUZEY RENAUVOID Renauvoid 88390 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.laligue67.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0390406370 »}, {« type »: « email », « value »: « vacances@laligue67.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T08:00:00+02:00 – 2023-08-21T08:30:00+02:00

2023-08-25T08:00:00+02:00 – 2023-08-25T08:30:00+02:00

plein air nature