PLANETE ART ASCPA BOUZEY Renauvoid, 10 juillet 2023, Renauvoid.

PLANETE ART 10 – 14 juillet ASCPA BOUZEY 555

En lien avec un artiste présent tout au long de la colo, le séjour s’articulera autour d’un projet collectif avec des activités à la fois culturelles, nature et de plein air. Ainsi, favorisant des travaux de groupe et la création de projets spécifiques choisis avec les enfants (création d’un journal de bord, découverte du patrimoine local et naturel), les enfants apprendront à observer, créer, imaginer, écouter, lire, dire, s’interroger, échanger… Les activités physiques et sportives constitueront également des temps de découvertes avec au choix des activtés d’ orientation, lecture de carte, voile, canoë-kayak, paddle, cerf-volant, balade en forêt, baignades…

ASCPA BOUZEY RENAUVOID Renauvoid 88390 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.laligue67.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0390406370 »}, {« type »: « email », « value »: « vacances@laligue67.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T09:00:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T08:30:00+02:00

culture nature