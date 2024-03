Ascèse en concert Pau, samedi 23 mars 2024.

Ascèse, c’est une formation de 6 musiciens de la région de Pau. Un bassiste, un batteur, un guitariste, un claviériste et 2 chanteurs/Rappeurs proposant uniquement des compositions aux influences rock, reggae, dub, electro et hip hop, portées par des textes revendicatifs et constructifs.

Le groupe existe depuis presque 2 ans et à travaillé son répertoire essentiellement pour le live. Gagnants, du tremplin Musicalagos 2023. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23

19 Avenue Gaston Lacoste

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ascèse en concert Pau a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Pau