Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine Muni de bonnes chaussures, arpentez le parcours du principal secteur d’escalade de l’Île aux Pies. Le travail d’équipe permettra la progression. Encadré par un moniteur diplômé, testez votre équilibre dans différentes postures et profitez de la vue imprenable sur le site. Une sensation de liberté exceptionnelle !

Âge minimum 12 ans

