Arolla, le vendredi 12 août à 08:00

Randonnée accompagnée à 3'000m du Val d'Hérens en faisant l'ascension du Mont de l'Etoile (3'369m) à Arolla. Le panorama offre une vue à couper le souffle! Vous emprunterez le chemin de randonnée de la Cabane des Aiguilles Rouges en passant par le célèbre Lac Bleu et son eau turquoise. Une belle randonnée avec un magnifique sommet à faire au moins une fois dans sa vie ! ✅Départ de la Gouille à 8h, retour ver 17h ✅Randonnée pour bon marcheur, avoir le pied sûr (dénivelé + et – 1'250m) ✅Magnifique vue à couper le souffle, 360° ✅Environ 7h00 de marche, 12 km ✅CHF 70.- par personne ✅Conditions générales sur le site www.alpesattitude.ch ✅Minimum 4 personnes, maximum 8 personnes * Inscriptions et infos : contact@alpesattitude.ch / +41 79 414 90 86 / MP sur la page Alpes Attitude Au plaisir de vous retrouver pour partager cette ascension en votre compagnie ?

CHF 70.-

2022-08-12T08:00:00 2022-08-12T17:00:00

