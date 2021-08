Ascension du Donjon Donjon de Craponne, 19 septembre 2021, Craponne-sur-Arzon.

L’an dernier vous avez été nombreux à vous inscrire pour découvrir cet emblème de Craponne. ### **Pour cette nouvelle édition**, nous vous rouvrons les portes ! Le Donjon de Craponne sera ouvert au public le dimanche 19 septembre. Venez vous immerger en plein Moyen-Âge, en visitant de bas en haut cet édifice défensif du XIIe et XIIIe siècle, autrefois simple tour-porte du château, et surnommé désormais “donjon” grâce à son imposance. Vous visiterez ainsi ses anciennes cellules voûtées et grimperez jusqu’à la vieille horloge et ses quatre cadrans, avec une petite vue plongeante sur le bourg de Craponne ! La durée de visite est estimée à 20min. De 9h à 12h30, un départ se fera toutes les 20 min. **_Avertissements_** : la montée dans le Donjon nécessite une **bonne forme physique, avec des chaussures adaptées, et si possible, une lampe-frontale**. Les personnes aux capacités physiques affaiblies ne seront malheureusement pas acceptées. A cause de l’exiguïté des lieux, le nombre de places sera très limité. Réservez vite !

Visites toutes les 20 min, Inscription obligatoire. 3 personnes max par visite.

Donjon de Craponne Rue du donjon 43500 Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Champ Faugier Haute-Loire



