Châteaubriant église St Nicolas Châteaubriant, Loire-Atlantique Ascension du clocher église St Nicolas Châteaubriant Catégories d’évènement: Châteaubriant

Loire-Atlantique

Ascension du clocher église St Nicolas, 18 septembre 2021, Châteaubriant. Ascension du clocher

le samedi 18 septembre à église St Nicolas

Visite limitée à 4 personnes avec l’obligation de détention d’une assurance “responsabilité civile”. Sur inscription au 02 40 28 20 90 Ascension du clocher de l’église Saint-Nicolas église St Nicolas 44110 Châteaubriant Châteaubriant Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Châteaubriant, Loire-Atlantique Autres Lieu église St Nicolas Adresse 44110 Châteaubriant Ville Châteaubriant lieuville église St Nicolas Châteaubriant