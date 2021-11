Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Ascension à la Statue Notre Dame de France pour une vue nocturne Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

Ascension à la Statue Notre Dame de France pour une vue nocturne Le Puy-en-Velay, 3 décembre 2021, Le Puy-en-Velay. Ascension à la Statue Notre Dame de France pour une vue nocturne Statue Notre Dame Rocher Corneille Le Puy-en-Velay

2021-12-03 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-03 20:00:00 20:00:00 Statue Notre Dame Rocher Corneille

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Vue nocturne depuis l’esplanade du site. Organisé par les élus de la ville du Puy-en-Velay. Annulée en cas d’intempéries. Statue Notre Dame Rocher Corneille Le Puy-en-Velay

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Statue Notre Dame Rocher Corneille Ville Le Puy-en-Velay lieuville Statue Notre Dame Rocher Corneille Le Puy-en-Velay