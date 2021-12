ascendant vierge + VON BIKRÄV EMB Sannois, 12 février 2022, Sannois.

ascendant vierge + VON BIKRÄV

EMB Sannois, le samedi 12 février 2022 à 20:30

ascendant vierge ascendant vierge est un nouveau duo transnational et transmusical bruxellois formé par Mathilde Fernandez, chanteuse-compositrice-interprète gothique-pop lyrique et Paul Seul, DJ et producteur, également connu pour être le cofondateur du collectif Casual Gabberz. Avant de commencer ce nouveau projet, les deux artistes étaient déjà connectés en 2018 quand Paul Seul remixait le single de Fernandez « Oubliette », en astrologie, l’ascendance virginale est connue pour sa prudence et son côté très ordonné. Cela semble assez ironique comme « Influenceur », leur premier single, est tout sauf calme et bien rangé. Au contraire, c’est une chanson flamboyante portée par un rythme gabber qui bat fort et vite et un chant lyrique de Fernandez. Après les singles à succès « Influenceur » et « Faire et Refaire » et « Discoteca » Animés par un vidéoclip déjanté réalisé par Kevin Elamrani, Golgotha ou Aymeric Bergada du Cadet, ils ont sorti leur premier mini album « Vierge » en octobre 2020. Von Bikräv Bikrav démontre à travers ses sets et ses productions une énergie sauvage, révoltante et une pure grâce dans un style que l’on croyait presque révolu : le gabber. Les paroles sont frappantes, vraies, à en devenir déroutantes. Elles désinhibent le corps et traduisent une réalité sociétale et culturelle ancrée de manière profonde. Chacune de ses sorties finit inévitablement sur les playlists des plus gros djs technos du moment, les kids chantent les paroles dans les raves, les pogos se forment et son projet à venir avec Sidi Sid s’annonce comme la consécration de ce mouvement. //PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE//

Tarif prévente 12 EUR Tarif réduit 10 EUR Tarif Cart’EMB Jeunes 8 EUR

Quand le chant lyrique et le rap se mélangent aux basses violentes !

EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T23:55:00