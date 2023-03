Ascendant Vierge + Voiron+ Lori Booster L’ANTIPODE MJC RENNES, 26 mai 2023, RENNES.

Ascendant Vierge + Voiron+ Lori Booster L’ANTIPODE MJC RENNES. Un spectacle à la date du 2023-05-26 à 20:30 (2023-05-26 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Gratuit pour les moins de 10 an(s) ascendant vierge – France – Techno – Lyrique – Hard-pop ascendant vierge est un duo franco-bruxellois formé par la chanteuse pop Mathilde Fernandez, et Paul Seul, DJ et producteur, également connu pour être le cofondateur du collectif Casual Gabberz. Féru d’astrologie, le groupe trouve son aspiration autant dans les astres que dans la hardcore techno. Après le carton de leur premier EP et de leur single Influenceur ayant atteint des millions de streams, le groupe enchaîne sa première tournée avec des concerts complets et des festivals européens (MUTEK, We Love Green, Eurockéennes ou encore Dour). Icône de la génération Z, ils préparent leur premier album attendu en mai 2023. Voiron – France – Techno – EDM Remarqué pour ses premières sorties sur des labels underground comme Cracki, Concrete Music et Rave or Die, Voiron propose un univers complètement décomplexé, marqué par le sens de l’humour de la génération Internet ainsi qu’une esthétique rêveuse qui conjugue différents genres avec naïveté. Plutôt que de se revendiquer des scènes les plus nobles et vénérées de la musique électronique, Voiron puise ses influences parmi ces styles trop souvent relégués car considérés comme trop forts, trop intenses, trop rapides ou pas assez raffinés. Il revisite dans son live des univers complémentaires : acid, rave, hardcore, gabber, ghetto et hard house. Il prépare actuellement son premier album. Lori Booster – France – Techno Membre du collectif morlaisien La Menuiserie, Lori Booster fait ses débuts en 2018. Depuis, elle a tracé sa route en solo ou accompagnée de son collectif. Grande fervente du hardstyle et du gabber, son style est tout-terrain, puissant et violent. Sourcils froncés, casquette vissée, « le démarrage du Booster se fait au kick ». ASCENDANT VIERGE, Voiron ASCENDANT VIERGE, Voiron

L’ANTIPODE MJC RENNES RENNES 2, rue André Trasbot Ille-et-Vilaine

