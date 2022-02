ASCENDANT VIERGE [LIVE] + aamourocean + CASUAL GABBERZ Cabaret Aleatoire Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

ASCENDANT VIERGE [LIVE] + aamourocean + CASUAL GABBERZ Cabaret Aleatoire, 2 avril 2022, Marseille. ASCENDANT VIERGE [LIVE] + aamourocean + CASUAL GABBERZ

Cabaret Aleatoire, le samedi 2 avril à 21:00

▷ **ASCENDANT VIERGE** ↘︎ Electro, pop Horoscpop vertigineux L’été dernier sortait « Influenceur », premier morceau fracassant du duo ascendant vierge, toute nouvelle collaboration entre Paul Seul, co-fondateur du groupe Casual Gabberz et Mathilde Fernandez, étoile montante de la pop gothique à la voix aux diverses influences lyriques. Depuis ce jour, leur gabber nous ensorcelle et résonne sur tous les dancefloors des plus grands clubs. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/viergeascendant](https://soundcloud.com/viergeascendant) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/ascendantv](https://www.facebook.com/ascendantv) ▷ **aamourocean** ↘︎ Psy-Trance, Gabber,Techno Le futur de la musique électronique Sûrement l’un des meilleurs producteurs de la scène electro FR, aamourocean est en passe de sortir un premier album original avec l’artiste Détente, alors attendez-vous avec surprise, car leur future sera bientôt partout. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/aamourocean](https://soundcloud.com/aamourocean) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/aamourocean](https://www.facebook.com/aamourocean) ▷ **CASUAL GABBERZ** ↘︎ Hardcore, techno, Hybride collectif Casual Gabberz est un collectif de cinq artistes organisant des événements de club inspirés de Gabber. Fasciné par ce courant né aux Pays-Bas dans les années 90, le crew aime réinventer ce style en le teintant d’influences club contemporaines, tissant ainsi un lien entre le mouvement hardcore originel et les genres/sous-genres de la génération internet. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/casualgabberz](https://soundcloud.com/casualgabberz) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/CasualGabberz](https://www.facebook.com/CasualGabberz) ◤ TARIFS ◢ Early Bird ✷ Concert ASCENDANT VIERGE – 19h/23h – 10 € ✸ Club – 23h/05h – 10 € ✹ Concert + Club – 19h/5h – 20 € + frais de loc. ▷ Réservez votre ticket maintenant ↘︎ [https://biglink.to/vierge](https://biglink.to/vierge) ◤ MESURES SANITAIRES ◢ Suite aux dernières annonces gouvernementales un pass vaccinal vous sera demandé à l’entrée. ▷ En savoir plus ↘︎ [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal)

A partir de 11,50€

♫♫♫ Cabaret Aleatoire 41 rue jobin, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T05:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cabaret Aleatoire Adresse 41 rue jobin, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Cabaret Aleatoire Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Cabaret Aleatoire Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

ASCENDANT VIERGE [LIVE] + aamourocean + CASUAL GABBERZ Cabaret Aleatoire 2022-04-02 was last modified: by ASCENDANT VIERGE [LIVE] + aamourocean + CASUAL GABBERZ Cabaret Aleatoire Cabaret Aleatoire 2 avril 2022 Cabaret Aleatoire Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône