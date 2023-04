Fêtes de village – Repas et Kantaldi Fronton Ascarat Catégories d’Évènement: Ascarat

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes de village – Repas et Kantaldi Fronton, 25 juin 2023, Ascarat. Midi : repas paëlla suivi à 17h, d’un kantaldi (chants basques ) avec Altzukutarrak puis vers 19h-19h30 soirée talo ta xingar..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Fronton

Ascarat 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Noon: paella meal followed at 5 pm by a kantaldi (Basque songs) with Altzukutarrak and then around 7-7:30 pm talo ta xingar evening. Mediodía: comida a base de paella, seguida a las 17.00 horas de un kantaldi (canciones vascas) con Altzukutarrak y, a continuación, hacia las 19.00-19.30 horas, velada talo ta xingar. Mittags: Paella-Essen, gefolgt von einem Kantaldi (baskische Lieder) mit Altzukutarrak um 17 Uhr und einem Talo ta xingar-Abend um 19-19.30 Uhr. Mise à jour le 2023-03-22 par Office de Tourisme Pays Basque

