Dimanche 26 février, 11h00 Sur place Tarif adultes (15 ans +) 10€ – De 12 à 14 ans & Tarifs réduits 5€ – De 4 à 11 ans gratuit

Euskaraz – En basque Maddi Zubeldiak eta Xano Halsouetek sortu eta Ikasek (Euskal pedagogia

zerbitzua) argitaratu ipuin musikatua oinarritzat harturik, Maddi Zubeldiak

haurrei zuzendutako txotxongilo antzerkia sortu du, Bernadette Iratzokirekin

batera emateko prestaturik.

Bertan lau urtaroak eta Lurra pertsona bihurtu ditu, eta urtaro-pertsonaia

bakoitzaren ezaugarri eta nortasunak garatuko ditu, familia eredu klasikotik at joanez. Musika Xano Halsouetena da.

Amalurra leher egina da bere bost seme-alabak kudeatu behar baititu (Prima

eta Dera bixkiak, Uda neskatxa, Udazken debru zirtzila, eta Negu nerabea). Lo egin nahi du, baina seme-alabek ez dute aise bakean utziko! A partir du conte musical créé par Maddi Zubeldia et Xano Halsouet et édité

par Ikas (service pédagogique en euskara), Maddi Zubeldia a créé un spectacle de marionnettes à destination des enfants, qu’elle présente accompagnée de Bernadette Iratzoki Luro.

Elle y a personnifié la Terre et les 4 saisons, déroulant les caractères de chacun des personnages, au-delà du modèle familial traditionnel. Musique de Xano Halsouet.

La Terre mère est épuisée à force de gérer ses cinq enfants (ses jumeaux Prima et Dera, sa jeune Uda, son hyperactif d’Udazken et Negu, son ado). Elle veut dormir, mais ses enfants ne l’entendent pas de cette oreille VVF – Club de Vacances Saint Ignace ASCAIN ( 64310 ) 64310 Ascain Pyrénées-Atlantiques dimanche 26 février – 11h00 à 11h45

