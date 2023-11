VEILLEE CONTEE avec l’association Eclats de Mots VVF, Club de vacances Saint Ignace, 53 chemin Haranederrea. Ascain Catégories d’Évènement: Ascain

Pyrénées-Atlantiques VEILLEE CONTEE avec l’association Eclats de Mots VVF, Club de vacances Saint Ignace, 53 chemin Haranederrea. Ascain, 25 novembre 2023T 20:00, Ascain. VEILLEE CONTEE avec l’association Eclats de Mots VVF, Club de vacances Saint Ignace, 53 chemin Haranederrea. Ascain Samedi 25 novembre, 20h00 Public familial Samedi 25 novembre, 20h00 1 L’association Eclats de mots nous propose un rendez-vous familial autour des histoires. Conteuses à la voix, elles nous feront voyager autour du monde à travers des histoires poétiques, éprises de désirs et de liberté.

Dans le cadre chaleureux et intime de la salle La Bergerie du village vacances d'Ascain, venez écouter lors de cette veillée des contes comme dans la tradition ancestrale.

VVF, Club de vacances Saint Ignace, 53 chemin Haranederrea. 64310 ASCAIN
Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques

Détails
Heure : 20:00

