GELARA Pontx Pailazoaren ikuskizun berria Salle Biltoki Ascain, 27 décembre 2023, Ascain.

GELARA Pontx Pailazoaren ikuskizun berria Salle Biltoki Ascain Mercredi 27 décembre, 18h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2023-12-27 18:00

Fin : 2023-12-27 19:00

La sonnerie de la classe a sonné, Pontx est arrivé en retard. Alors qu’il est prêt à commencer la journée, l’enseignant n’est pas venu. Pontx va le remplacer.

Humour, magie, chant, rire et surprises. Mercredi 27 décembre, 18h00 1

Klaseko txirrinak jo du eta eskolara berandu iritsi da Pontx. Lagunekin elkartu eta egunari aurre egiteko prest dagoela, irakaslea ez da agertu; gaixotu egin da. Pontxek iraskale kargua hartuko du eta ikaskideekin egun osorako lana betetzea izango du helburu. Matematikak, jolasa, zientziak, musika, eta irriarekin batera, ikasteko momentu ideala partekatuko dute ikasgelako lagunek. Umorea, magia, kantua, irria eta sorpresak batzen dituen ikuskizuna da.

Salle Biltoki 34 route de Saint Ignace ASCAIN (64) Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques